Diverse teorie dei fan sullo scheletro vestito da Captain America nel logo di What If...?

Durante il panel dedicato ai nuovi progetti Marvel al San Diego Comic-Con, Marvel Studios ha svelato la lista di progetti previsti per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Tra questi anche i film e le serie che sbarcheranno su Disney+ tra il 2020 e il 2021. Una di queste sarà la serie animata What If...?, ispirata alla alla serie Marvel Comics.

Lo studio ha svelato il logo dello show e i fan sui social hanno notato che uno dei personaggi presenti nell'immagine è una figura scheletrica che indossa il costume di Captain America. Alcuni degli utenti pensano che si possa trattare di Teschio Rosso che indossa i colori dei suoi nemici giurati che fece già nella storia a fumetti Old Man Logan. Altre teorie raccontano di uno Steve Rogers reso zombie, suggerendo quindi che Marvel Zombies possa sbarcare su Disney+.



Marvel Zombies iniziò come una miniserie di cinque numeri pubblicata dalla Marvel nel 2005 e nel 2006, creata dall'ideatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, come spin-off di Ultimate Fantastic Four.

Ebbe così tanto successo che generò un intero mini-franchise e cinque sequel molto importanti.

A luglio Marvel ha annunciato una nuova serie Marvel Zombies, intitolata Marvel Zombies: Respawn, scritta da Phillip Kennedy Johnson e illustrata da Leonard Kirk, in uscita ad ottobre.

Un legame tra Marvel Zombies e What If...? potrebbe nascere e davvero concretizzarsi. Da poco sono stati annunciati i personaggi confermati nel cast, nel periodo in cui Kevin Feige si è espresso su come sarà What If...?