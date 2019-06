La divertente 'apparizione' di Captain Marvel in Jessica Jones 3

Mentre il Marvel Cinematic Universe sta vivendo una fase di straordinario successo al cinema, i progetti televisivi sono in fase di stallo. Tutte le serie targate Netflix sono state cancellate, probabilmente perché Disney+ diventerà presto la “casa” dei contenuti televisivi del MCU.

Nonostante tutto, è appena uscita proprio su Netflix la terza e ultima stagione di Jessica Jones. L’investigatrice privata con superpoteri e problemi con l’alcol interpretata da Krysten Ritter è tornata per una nuova avventura, e con lei anche l’inseparabile amica Trish Walker (Rachael Taylor). Il finale della seconda stagione ha rivelato nuovi poteri per Trish, e la terza serie la vedrà alle prese col tentativo di trasformarsi in Hellcat. Una scena del secondo episodio, a questo proposito, rappresenta un divertente omaggio a Captain Marvel.

Quando Trish si reca in un negozio di costumi alla ricerca di qualcosa da indossare per combattere il crimine, un montaggio mostra il personaggio alle prese con varie tute ed uniformi da supereroe. Una di queste è proprio il costume blu e rosso di Captain Marvel, e sebbene non sia proprio identico a quello indossato da Brie Larson nell’ultimo Avengers: Endgame, il riferimento è chiaro ed evidente.

Si tratta di un doveroso tributo a Carol Danvers, dal momento che sia lei che Jessica Jones hanno aperto nuovi orizzonti ai personaggi femminili del Marvel Cinematic Universe.

La terza e ultima stagione di Jessica Jones è disponibile in streaming su Netflix.