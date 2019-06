La divertente reazione social di Stephen Amell alla foto osé di Grant Gustin

Come ogni anno ormai da molto tempo, i fan dell'Arrowverse della CW si trovano puntualmente un'estate dopo l'altra orfani delle loro amatissime serie, dandosi appuntamento per l'autunno successivo, che nel 2019 vedrà l'arrivo dell'ottava e ultima stagione di Arrow, della sesta di The Flash e della quinta di Supergirl e Legends of Tomorrow.

Per gli attori degli show significa un riposo almeno mensile dalla riprese e dalla produzione, che sappiamo essere per show procedural di questo tipo, inoltre in continuity, praticamente costante e anche estenuante ma divertente. In un attimo di tranquillità, spassandosela e rilassandosi a dovere, così, Grant Gustin, interprete di Flash, ha deciso di farsi scattare una simpatica foto osé dove mostra allegramente il lato B, in bella e comoda vista, dentro una piscina e con vicino un cocktail.



Trovandosi nell'impossibilità di non commentare, allora, la star di Arrow, Stephen Amell, ha deciso di scrivere sotto al post di Instagram del collega e amico questo commento: "Potrei non essere più etero", riferendosi all'effetto delle pallide tondità di Gustin, che sorridente regala a tutti i suoi fan.



Vi ricordiamo che il prossimo autunno la nuova stagione dell'Arrowverse si aprirà con uno dei crossover e degli eventi più attesi di sempre nella storia della produzione, che è Crisi sulle Terre Infinite, adattamento televisivo (probabilmente in parte revisionato) della storica run a fumetti.