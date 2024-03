Dividere The Last of Us 2 in più stagioni è furbo, ma è anche un grande rischio

Più volte, sia in passato sia di recente, gli autori della serie TV di The Last of Us hanno lasciato intendere che la storia inclusa nel capolavoro videoludico di Naughty Dog potrebbe necessitare di più stagioni per la sua controparte in live-action. Il che, a parere di chi scrive, è interessante, ma rappresenta anche un grosso rischio.

Poche storie hanno emozionato e diviso come quella di The Last of Us Parte 2. Come ben sa chi lo ha giocato, il punto di forza dell'opera sta nell'evoluzione dei personaggi, ma soprattutto sul continuo ribaltamento di prospettive, una scelta di scrittura che dona uno spessore enorme persino agli "antagonisti".

Perché ciò fosse possibile, chiaramente, era necessario che la trama di TLOU 2 fosse lunga e stratificata. Così longeva che potrebbero non essere sufficienti 9-10 episodi di una sola stagione per essere riadattati in formato seriale. Se ci pensate ha molto senso: la seconda avventura di Ellie è lunga quasi il doppio della prima, di conseguenza è naturale pensare che HBO necessiti di almeno due stagioni. D'altronde è assolutamente fondamentale che, da un punto di vista della scrittura, la serie non tralasci alcun dettaglio fondamentale e soprattutto che non forzi la mano sul condensare troppo gli eventi.

Ma qual è il rischio di una scelta simile? Credo semplicemente che "il troppo stroppia", poiché HBO trarrebbe diversi vantaggi da un'eventuale frammentazione narrativa. In primis economica, perché il budget andrebbe ottimizzato e dilazionato tra più edizioni, e in secondo luogo mediatica: rendere The Last of Us una serie di culto, che terrebbe gli spettatori incollati allo schermo quanto più a lungo è possibile. Si ipotizza addirittura che The Last of Us sarà una trilogia.

E quindi c'è il pericolo che un'eccessiva espansione del franchise possa snaturare il valore e la bellezza di una storia che, nella sua forma originaria, è stata pensata per essere vissuta in un'unica soluzione, con un'inizio e una fine che chiude il cerchio.

Per fortuna Craig Mazin e Neil Druckmann hanno dimostrato di essere due eccellenti scrittori (come spiegato nella recensione di The Last of Us HBO). Forse, allora, vale la pena dargli fiducia, qualsiasi sia la decisione che prenderanno sul futuro di The Last of Us.

