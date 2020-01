Le divise ufficiali di Tune Squad e Monstars nelle immagini di Space Jam 2

Nelle ultime ore su Twitter sono comparse le immagini ufficiali delle divise delle due squadre che si sfideranno in Space Jam 2, sequel del cult anni '90 a tecnica mista, che univa i celebri personaggi della Warner Bros., i Looney Tunes, con attori e sportivi in carne d'ossa, in particolare la stella della NBA, Michael Jordan.

Il sequel ha come protagonista una delle più grandi stelle del basket statunitense dell'ultimo decennio, LeBron James. Ad oltre vent'anni dall'uscita nelle sale del primo film, i Looney Tunes torneranno per sfidare nuovamente i Monstars, e questa volta si affideranno al talento della stella dei Los Angeles Lakers.

La prima foto ufficiali delle uniformi è stata pubblicata dall'app per iPhone, J23; come si può notare dalle immagini, le due divise rimangono piuttosto fedeli a quelle del film del 1996.



Diretto da Malcolm D. Lee, il film è figlio di una sceneggiatura di Ryan Coogler ed è interpretato, oltre che da LeBron James, anche da Sonequa Martin-Green nei panni di Savannah James, Ceyair J. Wright nel ruolo di LeBron 'Bronny' James Jr. Anche Don Cheadle nel cast di Space Jam 2. Coogler, regista di Black Panther e Creed - Nato per combattere, è produttore del film insieme allo stesso LeBron James. Space Jam 2 uscirà nelle sale il 16 luglio 2021.

Il primo film era ambientato nel periodo del primo ritiro dal basket di Michael Jordan, tra il 1993 e il 1995. Nel cast del film anche attori quali Bill Murray e Wayne Knight. Tra le star NBA del passato che avevano partecipato al primo film, Charles Barkley ha espresso la propria contrarietà a Space Jam 2.