I Dixon Brothers di The Walking Dead riuniti per la quarta stagione di Ride. Foto

Come rivelato dallo stesso Norman Reedus via Instagram nelle ultime ore, la star di The Walking Dead nei panni di Dary Dixon si riunirà con l'amatissimo interprete dello scomparso Merle Dixon, Michael Rooker (Guardiani della Galassia Vol. 2), all'interno di uno dei nuovi episodi della quarta stagione di Ride.

Reedus ha scritto via social, condividendo una foto che lo ritrae con Rooker: "Cavalca, fratello. Cavalca", annunciando l'arrivo del collega e amico nella serie di viaggio motociclistici da lui presentata e in onda proprio sulla AMC. Nel momento del rinnovo per la quarta stagione, l'attore aveva così dichiarato:



"La terza stagione di Ride è stata uno spasso. Ci siamo divertiti davvero molto a girare il mondo e gli Stati Uniti con alcuni ospiti davvero fantastici. Per la quarta stagione stiamo pensando a cosa inventarci ma spero di girare ancora di più e invitare ancora più amici e colleghi amanti del motociclismo. Non vedo l'ora di farvi vivere nuove avventure".



Non è la prima volta che Reedus si riunisce in Ride con un'ex-star di The Walking Dead. Nella terza stagione, ad esempio, l'interprete ha ospitato l'amatissimo Andrew Lincoln, il Rick Grimes che rivedremo nel franchise in tre film cinematografici a se stanti. Con lui ha viaggiato in Inghilterra, ma ci sono stati anche Steven Yeun (Glenn), con cui è stato nella Bay Area della California, Austin Amelio (Dwight) che lo ha accompagnato nella Valley of the Sun in Arizona, e anche Jeffrey Dean Morgan (Negan) e Melissa McBride (Carol) con cui ha viaggiato in giro per la Scozia.



Tutto tra amici, in sella una moto, tra viaggi e libertà.