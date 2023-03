Django, arrivano i Comanche: le trame degli episodi 7 e 8 della serie Sky

Come ogni settimana, Sky ha annunciato le prime anticipazioni ufficiali sui nuovi episodi della serie tv di Django, disponibile ogni venerdì in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW con due puntate inedite.

Negli episodi di questa settimana, il settimo e l'ottavo, diretti rispettivamente da David Evans ed Enrico Maria Artale, con Francesca Comencini alla direzione artistica, Django (Matthias Schoenaerts) fa un tuffo nel suo periodo più buio: la guerra cambia le persone, ne scuote e turba gli animi, porta a cose inaspettate, cose con cui poi bisogna fare i conti. Ritrovata la forza per tornare dalla sua famiglia dopo aver combattuto, Django scopre una terribile verità: i Comanche sono arrivati prima di lui e non hanno avuto pietà. Colmo d’odio e disperazione, decide di cercare la sua vendetta nella banda di Leonard Bolton detto “The Giant”, un gruppo di mercenari senza scrupoli che passano il tempo facendo rapine e collezionando scalpi di indiani.

Della banda fa parte anche Rosario, un immigrato siciliano interpretato da Thomas Trabacchi, guest star di questi episodi. È proprio con loro che Django dovrà combattere quando, assoldati da Elizabeth, rapiranno Sarah (Lisa Vicari), sua figlia, di cui sta cercando di riconquistare la fiducia e il perdono e che ora deve salvare a tutti i costi. Intanto, John Ellis (Nicholas Pinnock) convinto ormai dell’idea che per preservare la pace dovrà fare la guerra, decide di armare tutta New Babylon in vista di uno scontro con Elizabeth che sente sempre più imminente. Mentre in città servono cibo e medicine, John compra armi e costruisce fortificazioni allontanando da sé Sarah e, forse, ogni barlume di ragione.

In attesa della messa in onda delle due puntate, rivivete il trailer ufficiale di Django.