Django: l'eroe western di Corbucci e Tarantino rinasce nel primo trailer della serie Sky

Ad un mese esatto al debutto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, è arrivato in questi minuti online il trailer ufficiale di Django, l’attesa serie originale Sky e CANAL+ ispirata liberamente al classico western di Sergio Corbucci, già reinterpretato da Quentin Tarantino in Django Unchained.

La serie esordirà il 17 febbraio e nei prossimi mesi sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera (Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria) e su CANAL+ in Francia, Polonia, Svizzera e Africa (e attraverso M7 nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca). Composta da dieci episodi e prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions e co-prodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo rumeno, Django è stata girata in inglese, con le prime quattro puntate dirette da Francesca Comencini (Gomorra - La serie), anche direttrice artistica della serie; i seguenti episodi sono diretti da David Evans (Downton Abbey) e da Enrico Maria Artale (Romulus).

Le riprese si sono svolte in Romania, tra Racos, Bucharest e l’area del Danubio, con Matthias Schoenaerts nei panni dell’iconico personaggio del titolo, accanto a Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, il visionario fondatore di New Babylon, a Lisa Vicari, che nella serie è invece Sarah, la figlia di Django, e a Noomi Rapace nel ruolo della potente e spietata nemica di Ellis, Elizabeth Thurmann. Tra gli altri interpreti: Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur e Eric Kole nei panni dei figli di John Ellis e Tom Austen in quelli del cowboy Eljiah Turner.

La storia, come possiamo vedere nel trailer disponibile all'interno dell'articolo, è ambientata in Texas, alla fine del 1800: Django raggiunge New Babylon, una città riarsa sul fondo di un cratere, in cerca degli uomini che hanno assassinato la sua famiglia, ma scopre che sua figlia Sarah è sopravvissuta e si trova sul posto. Ha ormai vent’anni e si appresta a sposare John Ellis, che di New Babylon è il fondatore; e in più, lei non vuole Django tra i piedi. Ma Django non è uomo da arrendersi, e non lascerà nulla d’intentato pur di avere un’altra possibilità con sua figlia. In ogni caso i tre – Django, Sarah e John – sono avviluppati in un groviglio di sinistri segreti destinati a venire in superficie.

Ricordiamo che Django è stata presentata al Festival di Roma qualche mese fa; per l'occasione, fu anche pubblicato il primo teaser di Django.

