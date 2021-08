Django, ecco le prime foto della serie Sky con Matthia Schoenaerts!

Dopo oltre due mesi di riprese in Romania, Sky e Canal Plus hanno diffuso un primo sguardo ufficiale a Django, la serie TV incentrata sull'antieroe western creato nel 1966 da Sergio Corbucci e riportato in auge da Quentin Tarantino con il suo Django Unchained.

Oltre a mostrare il protagonista interpretato da Matthias Schoenaerts (The Danish Girl), le foto rivelano il personaggio di Noomi Rapace, Elizabeth, descritta da Variety come una "nemica potente e spietata di John Ellis (Nicholas Pinnock).

Il sito fa inoltre sapere che la produzione ha annunciato di aver ingaggiato come registi David Evans (Downton Abbey) e gli italiani Enrico Maria Artale (Romulus) e Francesca Comencini (Gomorra), affidando a quest'ultima l'importante compito di dirigere i primi episodi e dunque impostare il tono dell'intero show.

La serie seguirà Django alla disperata ricerca della figlia Sarah, che troverà finalmente nell'accogliente cittadina di New Babylon dopo che il resto della sua famiglia è stata massacrata otto anni prima. Django insiste di dover restare, sostenendo che la città è in pericolo e scatenando le ostilità di John Ellis. Tuttavia, Sarah teme che sia la sua stessa presenza ad attirare il pericolo sul luogo.

Django è creata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (Gomorra, ZeroZeroZero), che hanno scritto la serie in collaborazione con Francesco Cnni e Michele Pellegrini. Due episodi portano inoltre la firma di Max Hurwitz.

