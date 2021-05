Django, al via le riprese: al cast si aggiungono anche Noomi Rapace e Nicholas Pinnock

Vi avevamo già annunciato l'arrivo di una nuova serie Sky dedicata a Django con protagonista Matthias Schoenaertse a quanto pare questa attesissima produzione Sky è pronta per partire. La regia dei primi episodi è stata affidata a Franchesca Comencini che potrà contare anche su Noomi Rapace e Nicholas Pinnock.

La giovane attrice svedese interpreterà Elizabeth, la temibile e spietata nemica di John Ellis, mentre l'attore britannico che abbiamo già avuto modo di incontrare in Fortitude sarà il principale antagonista di Django. Lisa Vicari vestirà invece i panni di Sarah, la figlia che Django credeva morta.

Il progetto comprende anche giovani attori europei come Jyuddah Jaymes, Eric Kole e Benny Opoku-Arthur. A completare il cast ci sono Tom Austen,l’attrice e Youtuber Abigail Thorn. Le riprese si svolgeranno per la maggior parte del tempo in Romania.

La descrizione ufficiale della serie Django recita: "un’ambiziosa produzione in 10 episodi che offrirà un approccio contemporaneo e psicologico al genere Western, attraverso una storia avvincente e un’accurata rappresentazione del periodo portato in scena”.

Django è ideata e scritta da Leonardo Fasoli (Gomorra – la Serie, ZeroZeroZero) e da Maddalena Ravagli (Gomorra – la Serie), entrambi anche co-autori dell’adattamento insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini, con due episodi scritti da Max Hurwitz (ZeroZeroZero, Manhunt).