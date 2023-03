Django La serie, cosa accadrà nei nuovi episodi? Sky svela le trame delle puntate 5 e 6

Dopo il cameo di Franco Nero negli episodi di Django La serie della scorsa settimana, Sky ha pubblicato le trame ufficiali delle prossime puntate dell'acclamata serie tv western distribuita in esclusiva da Sky e in streaming su NOW, in uscita da domani venerdì 3 marzo.

Nei nuovi episodi, diretti da David Evans e con Francesca Comencini alla direzione artistica, la Guerra di Secessione si è conclusa, ma la guerra per la libertà non è ancora finita. Infatti è in nome della libertà che si combatte tra New Babylon e Elmdale, e come in tutte le guerre anche in questa ci sono amici e nemici, spie e traditori. Ma anche figlie e figli, padri e madri, legati da rapporti fragili come i tempi che vivono.

Django (Matthias Schoenaerts) vuole solo riconquistare la fiducia e l’amore di sua figlia Sarah (Lisa Vicari), che non gli nasconderà di essere al corrente di verità che Django credeva solo sue. John Ellis (Nicholas Pinnock), nonostante il legame di sangue che lo lega inevitabilmente a Seymour (Jyuddah Jaymes), sospetta che sia suo figlio il traditore che si nasconde dentro New Babylon e dietro il fallimento della vendita del primo petrolio estratto. Nel frattempo Django si imbatterà nel Colonnello sotto il quale prestò servizio durante la guerra al fianco del Capitano Parisi interpretato da Vinicio Marchioni, guest-star di questi nuovi episodi: mentre quest’ultimo è legato a Django da una promessa fatta prima di morire, il Colonello, che a Django deve la vita, ora è diventato un giudice corrotto al quale spetterà la sentenza di condanna o assoluzione nei confronti di John Ellis.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Django.