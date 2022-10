Django: la serie tv di Sky presentata a Roma, a Noomi Rapace il premio Progressive

Presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma l'attesa serie tv di Sky e Canal Plus Django,omaggio al classico western di Sergio Corbucci in uscita su Sky e NOW nel 2023.

Per l'occasione la co-protagonista della serie Noomi Rapace riceverà il Premio Progressive alla Carriera: la premiazione si terrà oggi, domenica 16 ottobre alle ore 19.30, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in occasione dell’anteprima mondiale della serie Django, prodotta da Sky e Cattleya con Atlantique Production e Canal+, diretta da Francesca Comencini, nella quale Noomi Rapace interpreta il ruolo della potente e spietata Elizabeth Thurman. Il riconoscimento sarà consegnato dalla regista e fumettista iraniana Marjane Satrapi, presidente della giuria del Concorso Progressive Cinema.

Nella serie tv di Django, Matthias Schoenaerts interpreta l’iconico personaggio del titolo, accanto a Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, il visionario fondatore di New Babylon, a Lisa Vicari, che nella serie è invece Sarah, la figlia di Django. Tra gli altri interpreti: Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur e Eric Kole nei panni dei figli di John Ellis e Tom Austen in quelli del cowboy Eljiah Turner. Composta da un totale di dieci episodi, la serie esordirà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

