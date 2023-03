Django, su Sky arriva il gran finale: svelate le trame degli ultimi episodi della serie

Dopo gli episodi 7 e 8 di Django La serie, l'acclamato show Sky Original ispirato all'omonimo western diretto da Sergio Corbucci con protagonista Franco Nero si prepara al gran finale della prima stagione, che andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW domani venerdì 17 marzo.

Il cerchio sta per chiudersi, come anticipato dalle trame ufficiali di Django episodio 9 e 10: non c’è più posto per bugie, segreti o verità taciute a New Babylon. Nelle puntate finali, dirette da Enrico Maria Artale con Francesca Comencini alla direzione artistica, la cittadina si appresta a festeggiare il ritorno di Sarah (Lisa Vicari) e come da tradizione per la festa la città aprirà le sue porte a tutti: tra maschere, fuochi e musica esploderà in un carnevale per celebrare la vita. Ma il carnevale stravolge tutto, comprese le vite di Django (Matthias Schoenaerts), Sarah, John (Nicholas Pinnock) ed Elizabeth (Noomi Rapace). È proprio tra le maschere, infatti, che si nasconde il nemico, si insinua tra la folla e dietro il travestimento si introduce a New Babylon per colpirla al cuore. Ed un cuore ferito, si sa, compie gesti scellerati.

Il fiume di sangue oramai è destinato solo ad ampliarsi e la vendetta a mietere altre vittime. Ma mentre Sarah rivela a Django il vero nome dell’assassino della loro famiglia, mostrando così quanto le loro vite siano legate a quella di John Ellis, Elizabeth bussa alle porte di New Babylon con un esercito, desiderosa di purificare e distruggere quel che ritiene un covo di lussuriosi e senza fede. È solo questa minaccia che porta Django a rimandare la sua voglia di vendetta, e a schierarsi a difesa di una città destinata ora a trasformarsi in un inferno per coloro che un inferno l’hanno sempre ritenuta. La guerra è arrivata per davvero, e nessuno verrà risparmiato.

