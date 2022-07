Django, tutto quello che dovete sapere sulla serie tv Sky basata sul capolavoro western

Le riprese della serie tv di Django di Sky sono iniziate oltre un anno fa e oggi è quasi tutto pronto per il debutto dell'ambizioso western televisivo ispirato all'omonimo capolavoro di Sergio Corbucci con Franco Nero.

Django arriverà 2023 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, e sarà composta da dieci episodi che rileggeranno liberamente e in chiave contemporanea l’omonimo classico western di Sergio Corbucci, con Francesca Comencini direttrice artistica del progetto, nonché regista dei primi episodi. Nel cast il pluripremiato attore Matthias Schoenaerts (The Danish Girl, Un sapore di ruggine e ossa) nei panni di Django, con Noomi Rapace in quelli di Elizabeth, la temibile e spietata nemica di John Ellis, il principale antagonista di Django interpretato da Nicholas Pinnock (For Life, Captain America, Top Boy). Lisa Vicari (Dark) veste invece i panni di Sarah, la figlia che Django credeva morta.

Django è stata creata e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, entrambi anche co-autori del soggetto di serie insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Alla regia anche David Evans ed Enrico Maria Artale, con due episodi scritti da Max Hurwitz. La serie è prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Atlantique Productions e co-prodotta da Sky e CANAL+, in collaborazione con Odeon Fiction e StudioCanal TV.

