Django: la trama dei nuovi episodi di Sky anticipa il cameo di Franco Nero!

La serie di Django è disponibile su Sky e in streaming su NOW dalla scorsa settimana, e domani venerdì 24 febbraio lo show che rilegge il cult di Sergio Corbucci tornerà in onda con i due nuovi episodi, le puntate tre e quattro.

In questi minuti Sky ha condiviso con noi le trame ufficiali delle puntate, e ha anticipato ufficialmente il cameo di Franco Nero nella serie tv di Django: l'attore, protagonista del film originale, interpreterà un nuovo personaggio, il saggio reverendo Jan.

Nei nuovi episodi Django, la figlia che pensava perduta Sarah (Lisa Vicari) e John Ellis (Nicholas Pinnock) con i suoi figli proveranno a comprare una trivella da un vecchio sodale di John, Walter Breaver, e dal suo socio, Oscar Beaunney, interpretato da Manuel Agnelli, altra guest-star del terzo episodio, con l'intenzione di mettere le mani sull'oro nero sotto New Babylon. Ma niente è facile in un mondo dove ognuno sembra agire per il proprio tornaconto e dove allo stesso tempo le storie di tutti sono molto più legate di quanto si possa credere. Django è ancora molto lontano da quel che cerca – quel perdono che sua figlia non sa ancora dargli, perché convinta che siano proprio le mani di suo padre a essere sporche del sangue della sua famiglia, ignara di quali siano state le motivazioni che hanno determinato le sue scelte. A rinfrancare l’uomo, le sagge parole del reverendo Jan, che come detto avrà il volto di Franco Nero.

L'iconica star italiana dunque torna per la quarta volta nel mondo di Django, dopo Django 2: Il grande ritorno di Nello Rossati del 1987 e il famoso cameo in Django Unchained di Quentin Tarantino.

