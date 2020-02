DMZ: Benjamin Bratt si unisce al cast del pilot della serie di Ava DuVernay

Benjamin Bratt interpreterà il personaggio di Parco Delgado nell'episodio pilota della serie tv DMZ, targata DC/Vertigo Comic e prodotta da Warner Bros. Television. La serie è a cura della regista di Selma - La strada per la libertà e When They See Us, Ava DuVernay ed è destinata alla nuova piattaforma streaming HBO Max.

DMZ è ambientata in un futuro prossimo, dove l'America è coinvolta in un'aspra guerra civile, lasciando Manhattan completamente smilitarizzata, distrutta e isolata dal resto del mondo. DMZ racconta il viaggio straziante della dottoressa Alma Ortega, interpretata da Rosario Dawson, che salva vite mentre cerca disperatamente il figlio perduto. Mentre lotta con bande, demagoghi, milizie e signori della guerra che controllano questa terra senza legge, Alma diventa improvvisamente la fonte di tutto quello che le persone hanno perso: la speranza.



Benjamin Bratt sarà Parco Delgado, popolare e letale leader di una delle bande più potenti della DMZ. Il suo obiettivo è governare la DMZ e non si fermerà davanti a nulla per riuscire nel suo intento. Delgado è conosciuto come un uomo dotato di un fascino magnetico, affabile e altrettanto influente. Il personaggio permette a Benjamin Bratt di tornare nel mondo dei fumetti, dopo aver interpretato Jonathan Pangborn in Doctor Strange.

Bratt è stato impegnato come doppiatore nel film Disney/Pixar, Coco e in Cattivissimo Me 2. Noto per i suoi ruoli nei thriller e nel cinema action, Benjamin Bratt è stato candidato in passato agli Emmy Award per il suo ruolo in Law & Order.

Protagonista di DMZ sarà Rosario Dawson ma la serie si avvarrà di diverse star del piccolo schermo. Il primo annuncio di DMZ è addirittura datato 2014; dopo diversi problemi di produzione la serie è stata rinviata e ora vedrà finalmente la luce.