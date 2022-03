DMZ, HBO rilascia il primo trailer della serie DC con Rosario Dawson

HBO ha rilasciato nelle scorse ore il primo trailer di DMZ, la serie DC basata sull'omonimo fumetto di Brian Woods che segue la storia di un medico di nome Alma, che cerca suo figlio in un'America post-apocalittica.

Per la serie di fumetti, l'autore è stato ispirato dal clima politico americano dell'era successiva all'11 settembre e ha creato un cupo ritratto della cultura del terrore di quegli anni, scegliendo come protagonista un giornalista che giunge in una Manhattan semi-abbandonata. Nella serie naturalmente sono state apportate alcune modifiche, prima tra tutte la scelta del personaggio principale.

Rosario Dawson è stata scelta come protagonista di DMZ e veste i panni di un medico che entra nella zona demilitarizzata di Manhattan, perché ha perso suo figlio durante l'evacuazione. Le riprese di DMZ sono iniziate lo scorso anno e il trailer offre ai fan uno sguardo su quanto sia diventata invivibile l'isola e mostra la difficile situazione in cui essa versa, ormai guidata da varie gang con cui Alma dovrà fare i conti. La donna avrà anche il compito di risvegliare le coscienze dei cittadini e di dare agli abitanti dell'isola una fonte di speranza.

Cosa ne pensate di questa nuova produzione DC in arrivo su HBO Max? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.