DMZ: iniziate le riprese, primo sguardo all'adattamento HBO diretto da Ava DuVernay

Attraverso un semplice post condiviso sul suo account ufficiale Twitter, Ava DuVernay ha ufficialmente confermato l'inizio delle riprese dell'adattamento televisivo di DMZ che andrà in onda prossimamente su HBO. La regista ha anche condiviso uno scatto dal set che potete visualizzare in calce a questa news.

Nel condividere l'immagine, la quale ritrae una bambina dallo sguardo di certo poco rassicurante, la regista ha anche confermato i nomi principali che l'aiuteranno in questo processo di adattamento dell'omonimo fumetto di Vertigo. Lo sceneggiatore principale sarà infatti Roberto Patino; il direttore della fotografia Matthew Lloyd; la compagnia di produzione la ARRAY; lo studio ovviamente Warner Bros. Television e il network sulla quale andrà in onda sarà HBO Max, il servizio di streaming della tv via cavo a pagamento che debutterà il prossimo maggio negli Stati Uniti.

DMZ avrà luogo nell'America di un futuro prossimo, coinvolta in un'aspra guerra civile, con Manhattan che diventa una zona smilitarizzata (DMZ, da qui il titolo della serie), distrutta e isolata dal resto del mondo.

Rosario Dawson reciterà nel ruolo di Alma Ortego, una donna che intraprende un viaggio straziante per cercare di salvare delle vite mentre cerca disperatamente suo figlio perduto. Mentre lotta con bande, milizie, demagoghi e signori della guerra che controllano questa terra di nessuno, Alma diventa fonte improbabile di qualcosa che sembra abbiano tutti perso: la speranza.

La serie a fumetti di Vertigo, realizzata da Brian Wood e Riccardo Burchielli è stata pubblicata per 72 numeri dal 2005 al 2012; DMZ è stato uno dei titoli più importanti di Vertigo negli anni 2000, nonostante quel ramo editoriale sia stato chiuso. "DMZ è un progetto speciale per me, in quanto segna una collaborazione chiave con la mia azienda, Array Filmworks, eccellente team di Warner Bros. TV e Robert Patino" ha dichiarato Ava DuVernay.

Più recentemente, nel cast di DMZ è entrato Benjamin Bratt, nel ruolo di Parco Delgado, popolare e letale leader di una delle bande più potenti della DMZ. Il suo obiettivo è governare la DMZ e non si fermerà davanti a nulla per riuscire nel suo intento. Delgado è conosciuto come un uomo dotato di un fascino magnetico, affabile e altrettanto influente. Il personaggio permette a Benjamin Bratt di tornare nel mondo dei fumetti, dopo aver interpretato Jonathan Pangborn in Doctor Strange.