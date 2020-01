DMZ: Rosario Dawson nel cast del pilota della serie DC Comics per HBO Max

Secondo quanto riportato da Deadline, Rosario Dawson sarà nel cast dell'episodio pilota della serie targata DC Comics, DMZ, tratta dall'omonimo fumetto di Vertigo. Il pilot della serie che andrà in onda negli USA su HBO Max sarà diretto da Ava DuVernay, con Roberto Patino come showrunner e sceneggiatore della serie tv.

Rosario Dawson ha alle spalle una lunga carriera in progetti legati ad adattamenti fumettistici, tra cui Sin City e il sequel, Sin City - Una donna per cui uccidere, gli show su Netflix Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist oltre a The Defenders. Ha inoltre doppiato Barbara Gordon/Batgirl in LEGO Batman - Il film.

Ava DuVernay inoltre sta sviluppando un adattamento di New Gods per DC Comics.



DMZ avrà luogo nell'America di un futuro prossimo, coinvolta in un'aspra guerra civile, con Manhattan che diventa una zona smilitarizzata (DMZ, da qui il titolo della serie), distrutta e isolata dal resto del mondo.

Rosario Dawson reciterà nel ruolo di Alma Ortego, una donna che intraprende un viaggio straziante per cercare di salvare delle vite mentre cerca disperatamente suo figlio perduto. Mentre lotta con bande, milizie, demagoghi e signori della guerra che controllano questa terra di nessuno, Alma diventa fonte improbabile di qualcosa che sembra abbiano tutti perso: la speranza.

La serie di fumetti di Vertigo, realizzata da Brian Wood e Riccardo Burchielli è stata pubblicata per 72 numeri dal 2005 al 2012; DMZ è stato uno dei titoli più importanti di Vertigo negli anni 2000, nonostante quel ramo editoriale sia stato chiuso.

"DMZ è un progetto speciale per me, in quanto segna una collaborazione chiave con la mia azienda, Array Filmworks, eccellente team di Warner Bros. TV e Robert Patino" ha dichiarato Ava DuVernay.

Già nel 2014 si parlava di un progetto di serie per DMZ ma i tempi si sono inesorabilmente allungati. Rosario Dawson sarà tra i protagonisti di Briarpatch, serie tv creata da Sam Esmail, autore di Mr. Robot.