Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero torna stasera su Rai 1 con i nuovi episodi

Dopo l'incredibile successo della prima stagione, Luca Argentero torna a vestire i panni di Andrea Fanti nei nuovi episodi di Doc - Nelle tue mani, disponibile da questa mattina su Rai Play e visibile anche questa sera in chiaro a partire dalle ore 21.25.

A causa di un forte trauma cerebrale, il freddo primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano perde la sua memoria, e si trova a dover fare i conti con un presente apparentemente incomprensibile, in cui non ricorda gran parte delle cose che gli sono accadute nel corso degli ultimi 12 anni. Costretto a ricominciare da zero, Andrea Fanti riesce ad instaurare un forte legame con i suoi colleghi, che lo aiuteranno ad avere una nuova consapevolezza ed una nuova sensibilità.

Nel corso della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, ci troviamo improvvisamente catapultati nel febbraio del 2020, periodo in cui la pandemia da Covid-19 ha iniziato ad imperversare nelle nostre vite. L'ospedale quindi, si trova a dover affrontare un nemico del tutto ignoto e le cose non saranno di certo semplici per tutto il team medico.

Vi ricordiamo che Doc - Nelle tue mani è ispirato ad una storia vera e cioè, quella del dottor Pierdante Pieraccioni, il quale ha tristemente perso 12 anni di ricordi dopo essersi risvegliato da un coma dovuto ad un incidente stradale avvenuto nel maggio del 2013.