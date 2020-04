Doc - Nelle Tue Mani: il messaggio di Luca Argentero e la promessa agli spettatori

Doc - Nelle Tue Mani è stato uno dei più grandi successi televisivi di questa stagione. Nella serata di ieri è andata in onda l'ultima puntata della prima parte della serie ispirata alla storia di Pierdante Piccioni . Luca Argentero, che ha interpretato il protagonista, ha voluto mandare un messaggio ai medici e fare una promessa agli spettatori.

Il volto di Andrea Fanti, attraverso un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram poco prima della trasmissione ha ringraziato tutti coloro che hanno seguito la serie, ma anche "tutta la squadra e tutti quelli che hanno contribuito a questo progetto incredibile". Infine, ha voluto anche dire grazie "a tutti i nostri eroi in corsia, grazie perché oggi più che mai siamo nelle vostre mani", riferendosi a medici, infermieri e personale sanitario che in queste settimane sono in prima linea contro la pandemia di Coronavirus in Italia.

Il messaggio si conclude con una promessa agli spettatori: "ci vediamo presto!" si conclude il post. Le ultime quattro puntate infatti dovrebbero arrivare in autunno, ma il condizionale è d'obbligo in quanto tutto sarà legato all'evoluzione dell'emergenza sanitaria che ha impedito alla produzione di ultimare le riprese che hanno bloccato la storia proprio nel bel mezzo ed in un momento casuale.

Le prime puntate possono essere viste in streaming su RaiPlay, in attesa delle nuove.