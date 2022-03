Doctor Strange 2 e What if...?: 10 universi paralleli che potremmo rivedere

Dopo l'esperimento narrativo apportato dalla serie animata What if...? all'inizio della Fase 4, quasi una guida introduttiva, Doctor Strange in the Multiverse of Madness è il film che più si intreccerà con le varie alternative del Multiverso. Ben dieci elementi già visti nella serie potrebbero tornare nel film, alcuni già ufficiali.

Il ritorno di Sam Raimi al mondo dei cinecomic si candida come il film più complesso e articolato, dal punto di vista degli universi paralleli da poco introdotti con il Multiverso. Una quantità di alternative che un film come No Way Home, pur pregiatissimo, potrà solo accompagnare. A presentarcele era stata What if...? e diversi camei multiversali sono in lizza per apparire in Doctor Strange 2, con la community che continua a sperare anche se il leak in questione era stato confutato. Ecco i dieci più probabili, alcuni già confermati da trailer e poster.

Evil Strange: La versione alternativa dello Stregone Supremo che, dopo la morte della sua amata al posto della perdita dell’uso delle mani, inizia ad alimentarsi a magia oscura per trovare un modo per riportarla in vita. Di lui v’è certezza, visto che è una delle scene clou del trailer.

Captain Carter: Protagonista dell’universo narrativo in cui, a causa dell’attentato visto nel primo film su Cap, non è Steve Rogers a ricevere il siero, quanto piuttosto l’Agente Carter. Anche lei sembra quasi sicura, visto che il poster mostra il suo scudo in uno dei frammenti di vetro.

Marvel Zombies: Uno degli universi alternativi più folli ma anche più amati, che nei fumetti ha ottenuto grande fortuna. Qui troviamo tutti i nostri eroi più amati, trasformati in non morti da un’epidemia zombie. Anche qui, il trailer mostra una versione di Strange affamata di carne umana.

Mostri multiversali: Ci riferiamo a Shuma-Gorath o Gargantos, solo alcuni dei tanti mostri mistici che viaggiano attraverso i mondi nei fumetti originali. Nel trailer vediamo chiaramente uno scontro cittadino con Gargantos, quindi anche loro avranno un ruolo accertato.

Il regno fra le realtà: È quello in cui l’Osservatore riesce a confinare Ultron dopo la battaglia finale con il cattivo nell’ultimo episodio della serie animata. Secondo alcuni, i frammenti di vetro che si vedono nel poster potrebbero rappresentare proprio il regno fra i mondi.

Ultron: Nella serie animata diventa il cattivo finale, imparando a viaggiare fra universi e infettando ogni singola tecnologia esistente, impossessandosi anche del Guanto dell’Infinito di Thanos. Il fatto che nel trailer si vedano i Sentry accompagnare Strange al cospetto degli Illuminati, potrebbe essere l’occasione per farli infettare da Ultron.

I guardiani del multiverso: Se così fosse, servirebbe una squadra per farvi fronte. E quale migliore scelta dei guardiani raccolti dall’Osservatore per tale missione. Non è detto che siano proprio gli stessi della serie, ma potrebbero corrispondere agli Illuminati, sia per la presenza di Captain Carter che di un membro degli X Men in Doctor Strange 2.

L’Osservatore: Dopo tanti riferimenti a entità onniscienti al di sopra del Multiverso – si veda Colui Che Resta in Loki – sembrerebbe strano non introdurre il Uatu protagonista della serie, anche solo per accompagnare Strange nei viaggi fra mondi. Anche perché gli Osservatori sono già stati introdotti nel secondo Guardiani della Galassia.

Universo animato: L’idea di usare l’animazione per la serie è venuta ai Marvel Studios per condensare in breve tempo tante storie che avrebbero richiesto un budget enorme, per essere sviluppate. Ma nel trailer, sostengono alcuni, si vedono America Chavez e Strange fare visita in un mondo animato. Il passaggio di stile a seconda dei mondi, nei fumetti, è sempre stata una costante.

Altri franchise: In una scena assurda della serie, vediamo Uato e Ultron, nella loto eterna lotta fra mondi, finire per un momento anche sul pianeta Mustafar di Star Wars. Considerando che i diritti sono tutti in mano a Disney e che Feige è in lizza per produrre nuovi progetti Star Wars, potrebbe essere il cameo definitivo.

