Doctor Strange 2: il cinema di Tarantino sarà tra i pochi a proiettarlo in 35mm

L'uscita di Doctor Strange 2 si avvicina, e mentre tutti notano l'assenza di anteprime stampa per il film, viene comunicato che a la première mondiale sarà il 2 Maggio e che poi la pellicola sarà ospitata anche dal cinema di Quentin Tarantino, che sarà uno dei pochi a proiettarlo in 35mm!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà al New Beverly Cinema nelle date in cui arriverà negli USA, 5 e 6 Maggio. A rivelarlo è un annuncio pubblicato proprio dalla pagina ufficiale del New Bev su Twitter, che potrete trovare in fondo all'articolo. Il post recita: "Maggio al New Bev! Unitevi a noi per celebrare un mese di terrore pieno di classici, preferiti e 15esimi anniversari mentre festeggiamo metà anno ad Halloween. Per favore ritwittate e fateci sapere cosa attendete con più trepidazione." In allegato a queste parole c'è un programma, che nei giorni 5 e 6 indica proprio Doctor Strange 2.

Una scelta interessante quella di portare il film nel cinema di Tarantino, dove comunque potrebbe effettivamente non essere fuori luogo. Infatti Doctor Strange 2 ha una natura horror, messa in luce anche dal suo regista Sam Raimi, che in un'intervista ha rivelato che è stata un'idea dei Marvel Studios. La volontà di inserire elementi del genere è infatti presente sin dall'inizio, quando Scott Derrickson era stato scelto per dirigere, ed è stata conservata anche con l'arrivo di Raimi.