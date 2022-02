Doctor Strange 2, il set ufficiale Lego conferma Tobey Maguire e l'Iron Man di Tom Cruise?

Di nuovi debutti provenienti da ogni universo, il secondo capitolo del Doctor Strange dovrebbe proporne a profusione, a giudicare da trailer e locandina. Ma il nome più chiacchierato, quello di Tom Cruise nei panni di Iron Man, potrebbe trovare conferma assieme allo Spider-Man di Tobey Maguire: colpa di un set Lego.

Ogni ora che passa e nuovi leak e indiscrezioni escono da ogni parte – o da ogni portale, sarebbe quasi il caso di dire – in merito al foltissimo ensemble di personaggi che dovremmo ritrovare nel secondo capitolo su Stephen Strange. Un film che si preannuncia, a detta di molti giornalisti di settore, come il più orrorifico del Marvel Cinematic Universe. Alla regia d’altronde troveremo un maestro del genere come Sam Raimi, che dopo le premesse gettate da Spider Man No Way Home con il ritorno della sua versione di Peter Parker si metterà nuovamente alla testa di un cinecomic Marvel, dopo aver mostrato la strada a inizi 2000 con la sua trilogia sull’Arrampicamuri.

Già solo con il trailer del Super Bowl di domenica scorsa e la nuova locandina ufficiale resa pubblica, molti personaggi inaspettati hanno trovato conferma più o meno certa. Il riferimento più chiaro, quasi cristallino, è quello a Captain Carter, la versione alternativa del primo Vendicatore immaginata dall’episodio a lei dedicato di What If...?. La serie animata è stata la prima a introdurre, anche se in modo piuttosto misterico, il Multiverso della Fase 4, proponendo tanti universi alternativi che troveranno posto nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Già solo in questo film in arrivo il 6 maggio troveremo lo Zombie Strange e l’Evil Strange già visti nei trailer. Ma la locandina mostra ora il caratteristico scudo in vibranio con la bandiera britannica, distintivo della Carter potenziata.

A fianco di questi si scommette sul Professor X di Patrick Stewart, poiché sarebbe sua la voce che nel trailer pronuncia le parole: “Dovremmo dirgli la verità”. Ma anche sul nuovo clamoroso leak in merito alla presenza di Wolverine in Doctor Strange 2, visto che la Disney ha ormai ultimato l’acquisizione della Fox – e con essa le proprietà intellettuali sugli X-Men, ma anche sul Futurama già rinnovato con un revival – e avrà tutto l’interesse di ricongiungere le due formazioni di supereroi. Insomma, sono moltissimi i quotati, cui si aggiungono tutti i volti già confermati fra cui spicca un debutto importantissimo per il futuro MCU, che sarebbe dovuto avvenire in realtà con un ruolo centrale poi tagliato in Spider-Man: No Way Home.

Ma ora un nuovo set Lego che riproduce una battaglia davanti al Sancta Sanctorum potrebbe aver confermato la presenza più discussa e spoilerato una seconda. Il set, leakato dalla redazione di Murphy’s Multiverse, mostra fra gli altri Spider-Man e Iron Man combattere a fianco di Strange. Il secondo è stato una delle presenze più discusse all’interno del trailer, con molti che lo vogliono interpretato proprio da quel Tom Cruise che nel lontano 2008 perse il ruolo in favore di Robert Downey Jr. Sul secondo invece circolavano delle voci e nonostante non sia chiaro quale delle tre incarnazioni potrebbe essere, la più logica è proprio Tobey Maguire, visto la collaborazione di vecchia data che unisce l’attore e il regista. Considerando quanti nomi sono stati detti, quali sono i tre che vorreste vedere di più? Ditecelo nei commenti!