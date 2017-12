Doctor Who 10: ecco a voi l'attesissima Rigenerazione tra Peter Capaldi & Jodie Whittaker

Finalmente possiamo vedere la scena che ha trasformato, la prima Dottoressa donna del famosissimo serial Doctor Who , date un'occhiata!

L'era di Peter Capaldi nei panni del Dottore è finita in modo spettacolare: ecco a voi Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo o, meglio, della Signora del Tempo! E' accaduto tutto ieri, durante lo Speciale di Natale di Doctor Who, che ha salutato Capaldi e ha dato il benvenuto alla nuova incarnazione della Dottoressa che, subito dopo la trasformazione, ha affermato semplicemente:

"Oh, fantastico!"

Prima del momento topico, l'addio di Capaldi è stato questo, con le seguenti parole, dedicate a chi sarebbe arrivato dopo di lui:

"Corri veloce. Sii gentile. Dottore... Ti lascio andare!"

La rigenerazione è sempre stata un "terno al lotto" ma, almeno fino ad ora, il Dottore si era sempre reincarnato in un uomo. Come sappiamo, stavolta è tutto diverso e la cosa non ha riscosso, almeno in alcuni ambienti un po' conservatori, un grande successo: riuscirà Jodie Whittaker a far cambiare opinione ai detrattori della nuova direzione presa dalla serie?

Doctor Who è uno dei prodotti di maggior successo della BBC e il momento della rigenerazione è stato sempre non solo un momento toccante, ma anche un punto chiave della narrazione: data la risonanza della trasformazione del dottore in donna, si è deciso di rendere pubblico via social il momento topico, che potete vedere anche voi qui sotto.

L'episodio natalizio, intitolato Twice Upon a Time, è andato in onda ieri, il giorno di Natale, come è ormai consuetudine per Doctor Who. Guardate pure la trasformazione e diteci cosa pensate di questa rigenerazione nei commenti!