Doctor Who 11: un'antica minaccia incombe nel trailer dello speciale di Capodanno

Sebbene il consueto speciale natalizio sia stato cancellato, i fan di Doctor Who potranno intrattenersi con un particolare episodio intitolato Resolution, che andrà in onda sulla BBC in occasione di Capodanno. Un motivo in più per iniziare il 2019 in maniera scoppiettante.

Scritto da Chris Chibnall e diretto da Wayne Yip, l'episodio sarà incentrato sull'arrivo di una forza malvagia rimasta sepolta sulla Terra sin dal nono secolo. Il Dottore, con il prezioso aiuto di Ryan, Graham e Yaz, dovrà utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per salvare il pianeta da questa terribile minaccia.

Prima di trasmettere lo special di Capodanno, BBC America trasmetterà una maratona con tutte le puntate natalizie che hanno visto protagonisti i precedenti Dottori, ovvero Peter Capaldi, Christopher Eccleston, David Tennant e Matt Smith.

Nonostante alcuni fan siano rimasti scontenti da una tonalità troppo "politically correct", l'undicesima stagione di Doctor Who si è rivelata un successo rispetto alla precedente in termini di ascolti, segno che il debutto di Jodie Whittaker nei panni del Dottore sia riuscito a guadagnarsi quella sua larga fetta di pubblico.

L'ultimo episodio è andato in onda di recente su BBC One ed è già stata annunciata una dodicesima stagione, che arriverà nel 2020. In Italia, invece, l'undicesima stagione sarà trasmessa in esclusiva su Rai 4 a partire dal 20 gennaio 2019.