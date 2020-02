Doctor Who 12: arriva l'inquietante teaser trailer della puntata finale

I misteri di Doctor Who non finiscono mai, ma in corrispondenza della puntata finale è probabile che molte domande troveranno risposta. Il trailer preannuncia infatti un'atmosfera apocalittica, segno che la resa dei conti è vicina.

Nel cliffhanger della puntata precedente abbiamo visto Graham O'Brien circondato dai Cyberman e in The Timeless Children riprenderemo esattamente da qui, dato che i due episodi formano un unico grande finale. Tornerà ad avere una grande importanza anche il Maestro interpretato da Sacha Dhawan e nel trailer sentiamo la frase "Mi hai detto che tutto ciò che conoscevi era una bugia, beh ora devi affrontare la verità...". I Cyberman sono una presenza abbastanza inquietante in tutto il trailer, indizio che avranno un ruolo centrale anche nell'ultima puntata.

Ci viene inoltre suggerito che il Dottore potrebbe fare ritorno sul suo pianeta di origine, Gallifrey, come preannunciato in una visione. Dato che il pianeta era stato ridotto in macerie all'inizio della stagione dovrebbe costituire un bel plot twist.

È probabile che vedremo ulteriori viaggi nel tempo alla ricerca di risposte definitive. Dato che lo sceneggiatore Chris Chibnall resterà in Doctor Who anche per la futura tredicesima stagione, c'è da pensare però che abbia pensato ad un modo per ricollegarsi alle nuove puntate. Non resta che aspettare per vedere quali misteri saranno risolti a breve.