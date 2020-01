Doctor Who 12: tutti gli indizi che anticipavano il colpo di scena del quinto episodio

La dodicesima stagione di Doctor Who è giunta al suo quinto episodio e con esso è arrivato anche uno dei più grandi colpi di scena mai visti nella serie. Siamo sicuri che non si fosse nessun indizio che qualcosa stesse per accadere? Attenzione, di seguito si saranno sconvolgenti spoiler sul Doctor Who.

Dopo aver scoperto il ruolo di Sacha Dhawannei nei primi episodi e il recente ritorno di Jack Harkness, che sembravano essere i picchi più alti della stagione, nessuno avrebbe mai immaginato di vedere un Dottore come quello di Fugitive of the Judoon.

Dopo il primo Dottore donna, interpretato da Jodie Whittaker, la produzione alza nuovamente il tiro: il personaggio di Ruth, che avevamo già incontrato, si scoprirà essere il primo Dottore di colore, ma qualcuno sostiene che il suo arrivo fosse stato, in qualche modo, già rivelato.

Già dal suo debutto e dalla sua mania di controllare incessantemente l'ora avremmo dovuto averne un presentimento, soprattutto dopo che il comandante Gat si era riferito al partner di Ruth con il termine di "compagno". Tuttavia questo termine poteva fare riferimento sia ad una relazione tra i due sia, come nel caso Graham, Yaz e Ryan, al profondo rapporto di amicizia che lega il Dottore ai suoi compagni di avventure.

Anche i particolari dettagli che decorano il suo piatto. molto simili al TARDIS, sarebbero dovute sembrare sospette, ma il vero indizio si ha alla fine dell'episodio, prima che Ruth svelasse la sua vera identità.

Dopo che lei e il tredicesimo Dottore arrivano all'interno del faro, Ruth viene attratta da un allarme antincendio (nel post in calce) che scopriremo contenere la sua essenza di Signore del Tempo: ad incuriosire gli occhi dei più attenti sono stati i glifi gallifreyani incisi sul dispositivo che rivelavano le sue origini aliene, ma l'indizio è arrivato subito prima della rivelazione, quindi non sarebbe stato possibile in alcun modo mettere insieme i tasselli in tempo.

Adesso che sua identità è stata svelata cosa dobbiamo aspettarci? Con picchi che non immaginavamo possibili, da qui in poi la dodicesima stagione si prospetta molto interessante e speriamo di scoprire presto nuovi dettagli sul nuovo Dottore.