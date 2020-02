Doctor Who 12: Ian McElhinney conferma la sua presenza nel finale di stagione

Direttamente dall'universo di Game of Thrones, Doctor Who recluta uno dei fedelissimi di Daenerys Targaryen per il finale della dodicesima stagione. La star di Game of Thrones, Ian McElhinney - interprete di Ser Barristan Selmy in GoT - farà parte della conclusione dello show diviso in due parti: Ascension of the Cybermen e The Timeless Children.

Il finale in due parti vedrà il Dottore, Yaz, Graham e Ryan affrontare le loro sfide più grandi e pericolose mentre si sta per scatenare una massiccia battaglia Cyberman a debita distanza nello spazio.

Ian McElhinney, oltre ad esser noto per la partecipazione alla serie HBO, ha recitato anche in The Fall e Krypton.



"Mi sono divertito moltissimo con Doctor Who. Lavorare con tutti quelli del team è stato un piacere, sono stati tutti di grande aiuto e molto accoglienti. Tutto sommato è stato un vero spasso" ha rimarcato l'attore.

Del finale dello show farà parte anche Steve Toussaint:"Per me è stato un onore recitare un ruolo nel gigante delle serie tv britanniche (e mondiali) come Doctor Who. Mi sono divertito così tanto a lavorare con Jodie [Whittaker] e 'The Fam'".

Per il momento non sono stati resi noti i personaggi che i due attori interpreteranno nel finale di Doctor Who 12.

Nell'ottava puntata potrebbe esserci il mostro di Frankenstein, dopo che il Dottore è tornato sulla Terra nel settimo episodio della stagione.