Doctor Who 12: ci sarà il mostro di Frankenstein nell'ottava puntata?

Doctor Who è una serie che non si fa problemi a spaziare nel tempo, a stravolgere la realtà e, in definitiva, a complicare le cose in maniera spesso appassionante. I rumor per l'ottava puntata volevano la presenza di Mary Shelley, legata ai Cyberman, personaggi già noti ai fan della serie.

Se vari indizi indicavano il colpo di scena principale di Doctor Who 12, questa volta arriva in soccorso dei fan niente di meno che lo sceneggiatore Chris Chibnall. Intervistato da Radio Times, ha avuto modo di anticipare alcuni dettagli dell'episodio intitolato The Haunting of Villa Diodati:

"Vedremo Mary Shelley e Lord Byron nella notte in cui lei scrisse Frankenstein. Maxine Alderton, colei che ha scritto l'episodio, è una... più che una fanatica è un'esperta di Mary Shelley e Byron. Li ha studiati, li ama, sa tutto di loro e le è venuta questa grande idea"

I più affezionati al personaggio di Shelley sapranno sicuramente dove vogliono andare a parare i fan. Sarà un Cyberman ad ispirare la grande autrice inglese per il suo seminale romanzo? Su questo lo showrunner non si è sbottonato. Chissà quindi cosa succederà. Potremmo addirittura vedere una nuova rappresentazione della Creatura in Doctor Who? O la trama sarà incentrata sui due scrittori? Chibnall ha solo aggiunto: "C'è una storia di fantasmi. Io mi concentrerei di più sulla storia nella Villa Diodati, poiché quella casa sembra davvero infestata, secondo me"

