Doctor Who 12: nuovi intriganti misteri in vista del finale di stagione

Doctor Who è una serie sempre molto seguita. Se negli anni i cambiamenti sono stati molti, c'è da dire che il punto forte è sempre rimasto l'enorme quantità di misteri insolubili che il Dottore si porta dietro. Uno di questi è legato alla figura del Lone Cyberman, e presumibilmente troverà una spiegazione nell'episodio Ascension of the Cyberman.

Sarà la prima parte del finale della dodicesima stagione, che si concluderà definitivamente con The Timeless Children. Le due puntate vedranno anche l'ingresso in Doctor Who di Ian McElhinney. È probabile che per allora sapremo le intenzioni del Lone Cyberman, ma intanto la BBC ha voluto lanciare qualche indizio: "Le conseguenze della Grande CyberWar. Il Dottore e i suoi amici arrivano in un futuro lontano, con l'intenzione di proteggere ciò che resta della razza umana dai letali Cyberman, ma di fronte ad una tale minaccia nemica, il Dottore ha messo in pericolo i suoi migliori amici? Quali terrori si celano dietro la superficie dello spazio? E cos'è Ko Sharmus?"

I riferimenti che stuzzicano di più la fantasia dei fan sono quelli legati alla Cyberwar, una guerra di cui si faceva menzione anche negli episodi degli anni '70. Chissà come verranno risolti tutti questi misteri: come spesso succede nella serie, con l'arrivo di nuove risposte vengono poste anche moltissime altre domande, che a loro volta potrebbero trovare soluzione nella prossima stagione. Dato che Jodie Whittaker è confermata per Doctor Who 13, gli autori potrebbero legare le due stagioni con un cliffhanger e rimandare molte spiegazioni a data da destinarsi. Non resta che aspettare per sapere cosa succederà negli episodi conclusivi.