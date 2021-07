Doctor Who 13 arriva nel 2021: torna il dottore di Jodie Whittaker nel primo trailer!

Arriva dal Comic-Con Home il primo teaser trailer della stagione 13 di Doctor Who: "la più grande avventura" del dottor di Jodie Whittaker debutterà sul network britannico entro la fine del 2021.

Il filmato, che potete visionare all'interno della nws, mostra ai fan un primo sguardo al ritorno della Whittaker nei panni del tredicesimo dottore e Mandip Gill nel ruolo di Yasmin Khana, nonché al debutto del nuovo companion John Bishop e alla guest star Jacon Anderson come Vinder. Tutti e tre gli attori si sono uniti allo showrunner e produttore esecutivo Chris Chibnall durante il panel per svelare le prime anticipazioni sul nuovo arco narrativo.

L'arrivo di Bishop è stato annunciato durante il recente Holiday Special di Doctor Who e segue l'uscita dei companion Ryan (Tosin Cole) e Graham O'Brien (Bradley Walsh). "Se avessi potuto dire al me stesso più giovae che un giorno mi sarebbe stato chiesto di salire a bordo del TARDIS, non ci avrei mai creduto" ha dichiarato l'attore. "Entrare a far parte di Doctor Who è un sogno che diventa realtà e non potrei desiderare una compagnia migliore di Jodie e Mandip".

Che ve ne pare di questa prima anticipazione? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nei commenti. Intanto, vi lasciamo al teaser dell'esperienza teatrale Doctor Who: Time Fracture.