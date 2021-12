Doctor Who 13, il finale di stagione divide i fan della serie BBC

Come potete vedere nei tweet che abbiamo riportato a fine articolo, ci sono fan che hanno apprezzato molto il finale di Doctor Who: Flux, indicandolo addirittura come uno dei migliori finali della serie e complimentandosi con la performance di Jodie Whittaker. Al contrario, in molti sono rimasti delusi dalla sesta e ultima puntata, che non ha offerto una risoluzione abbastanza chiara, lasciando alcuni misteri senza risposta.

So the #DoctorWho finale kicked ass....and if you don't agree with me *shrugs* — stu perrins (@stuperrins) December 5, 2021

#DoctorWho 13x6 The Flux Chapter Six (Finale); The Vanquishers: A good conclusion to the story, all of the narratives got a decent end and everyone got a decent amount of screen time. Sad to see this as the last official season episode for Jodie, but here's looking at 2022! — Daniel Hales (He/Him) (@danalexhales17) December 5, 2021

That has got to be the worst episode of #DoctorWho I have ever watched. It moved so fast that it was impossible to follow, and left us with so many unanswered questions and unresolved plot points that it felt almost insulting as a fan of the show. A mess of a finale. Just awful. — conorbauble (@conorbebe) December 5, 2021