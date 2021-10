Doctor Who 13, Jodie Whittaker ammette: 'Avevo pensato di restare ancora'

Nelle scorse settimane Jodie Whittaker ha terminato le riprese di Doctor Who, mettendo la parola fine a una pagina importante della sua carriera. Dopo la stagione 13 della serie, e alcuni speciali, sarà il momento per la produzione di scegliere un nuovo Dottore. L'attrice ha recentemente rivelato di aver pensato di restare ancora nello show.

L'accordo con lo showrunner Chris Chibnall, anch'egli al passo d'addio, comprendeva originariamente solo tre uscite di Doctor Who, ma Jodie Whittaker è stata molto tentata di non rispettarlo durante la produzione della nuova stagione.

"C'è stato un punto in cui pensavo decisamente: Uhm, non lo so" ha spiegato l'attrice a Entertainment Weekly. "Abbiamo iniziato questa stagione e mi chiedevo: Non so se sarò in grado di mantenere il mio impegno in questa decisione. Sorprendentemente, sembrava che nessuno di noi due fosse tenuto a rispettare quel patto. Ma nel momento in cui stavi girando e dicevi: Bene, ora che facciamo?, c'era qualcosa che mi faceva pensare: Questo è il momento giusto."

Abbiamo scoperto intanto il titolo della premiere di Doctor Who Flux (questo il nome ufficiale della stagione 13 di Doctor Who): il primo episodio si intitolerà The Halloween Apocalypse. Jodie Whittaker ha poi continuato il discorso rivolgendo un pensiero al collega che erediterà il suo ruolo: "So che a un certo punto ci sarà un altro Dottore, e sento di potergli dire questo con tutto il cuore, e con le lacrime agli occhi: Wow, amico, sei un fortunato bastardo, ti viene data una perla assoluta."