Doctor Who 13, Jodie Whittaker ha già girato la scena della rigenerazione?

Le riprese di Doctor Who sono terminate, ma questo significa anche che la scena della rigenerazione del Dottore è già stata girata? Jodie Whittaker svela la verità.

Sapevamo già da tempo che Jodie Whittaker lascerà Doctor Who al concludersi della tredicesima stagione, ma ora il momento si sta facendo sempre più vicino e sempre più reale.

Soprattutto perché, stando a quanto affermato dalla stessa attrice, il passaggio di testimone al nuovo Dottore sarebbe già tecnicamente avvenuto.

"Non mi diranno mai di chi si tratta" ha precisato subito Whittaker, riferendosi al suo successore.

"Abbiamo girato alcune scene, ma il nuovo Dottore non era sul set" ha infatti continuato, e tali scene dovrebbero includere anche quella della rigenerazione, visto che poco dopo ha aggiunto "D'altronde, io non ero sul set per [la rigenerazione del Dottore di] Petter Capaldi, e l'ho incontrato solo mesi dopo per strada, per puro caso!"

I nuovi episodi di Doctor Who racconteranno una singola storyline e saranno raccolti sotto un unico titolo, Doctor Who: Flux, di cui non conosciamo però ancora molti dettagli, e ancor meno ci può dire Whittaker, che però, se non altro, ci prova: "Non mi è permesso raccontarvi nulla al riguardo, ma posso dirvi che il primo episodio andrà in onda ad Halloween e aprirà un arco narrativo di sei episodi che è come trovarsi davanti un film di sei ore! È fantastico".