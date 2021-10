Doctor Who 13, Jodie Whittaker termina le riprese della serie: l'annuncio sui social

Le riprese della tredicesima stagione di Doctor Who sembrano essere finalmente terminate, ed è arrivato anche il momento dell'addio di Jodie Whittaker.

Qualche mese fa arrivava l'annuncio ufficiale: Jodie Whittaker e Chris Chibnall lasceranno Doctor Who.

Tuttavia, le riprese della tredicesima stagione non erano ancora terminate, e come sottolineato dalla stessa attrice, e dunque non era ancora arrivato il momento per lei di salutare lo show.

Adesso però sono gli account social ufficiali di Doctor Who a comunicarci che Jodie Whittaker e Mandip Gill hanno terminato di girare Doctor Who: Flux, come abbiamo scoperto chiamarsi la nuova stagione, e che dunque possiamo iniziare a far scendere le lacrimucce.

Se, infatti, non è stato ancora reso noto il nome dell'attore o dell'attrice che prenderà il suo posto e verrà nominato il quattordicesimo Dottore (ma sono aperte le scommesse), non è detto che la produzione non abbia già scelto l'interprete (anzi,quasi sicuramente è già stato scelto da tempo) e non abbia già filmato la sua prima scena.

Intanto, però, il pubblico deve ancora assistere all'ultima avventura di 13, e chissà vorrà mai dire quel Flux in aggiunta al titolo della nuova stagione?

Voi che ne pensate? Cosa accadrà nei nuovi episodi d Doctor Who? E chi sarà l'interprete del prossimo Dottore? Fateci sapere nei commenti.