Doctor Who 13, quali nemici incontrerà il Dottore nel prossimo episodio?

La nuova stagione di Doctor Who ha avuto inizio proprio in occasione della notte di Halloween, e ne sono già successe di ogni. Ma il secondo episodio non sembra essere da meno, specialmente visti gli avversari che dovrà affrontare il Dottore... Di chi si tratterà mai?

Sapevamo già che Doctor Who 13 sarebbe stata diversa dal solito come stagione, a partire dal fatto che era stata designata con un titolo tutto suo, Doctor Who: Flux, e che avrebbe portato avanti un macro-arco narrativo "come un film di sei ore", come aveva osservato la sua protagonista, Jodie Whittaker.

E sapevamo anche che, nel corso dei sei episodi, avremmo rivisto tanti avversari e alleati di vecchia data, come i Dalek, i Cybermen e gli Angeli Piangenti.

Quel di cui non eravamo a conoscenza, tuttavia, è l'ordine con il quale sarebbero apparsi, ma sembra che delle piccole anticipazioni ci verranno date man mano che la serie prosegue dai canali ufficiali dello show, come in questo caso.

Sull'account Twitter di Doctor Who, infatti, è stata mostrata una foto indicativa di ciò, o meglio chi, vedremo andare contro il Dottore nel secondo episodio: i Sontaran.

Stando alle informazioni a disposizione, Tredici, Dan (John Bishop) e Yaz (Mandip Gill) andranno indietro nel tempo fino al periodo della Guerra di Crimea, e lì incontreranno la familiare razza aliena.

L'episodio di Doctor Who appropriatamente intitolato "War of the Sontarans", andrà in onda domenica 7 novembre su BBC One.