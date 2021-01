Doctor Who 13, svelato il nuovo companion: ecco l'attore che lo interpreterà!

Come rivelato alla fine dello speciale Revolution of the Daleks, il nuovo companion che si unisce a Doctor Who nella tredicesima stagione è interpretato dall'attore John Bishop che sarà Dan, e come tanti altri prima di lui, la stagione 13 lo vedrà "coinvolto nelle avventure del Dottore".

Dan imparerà presto che c'è di più nell'Universo/i di quanto potrebbe mai immaginare. Viaggiando nello spazio e nel tempo insieme al Dottore (Jodie Whittaker) e Yaz (Mandip Gill) affronterà razze aliene malvagie e molto altro.

La scena che presenta Bishop lo vede caricare oggetti su un camion mentre un altro uomo gli legge il suo oroscopo per il nuovo anno, che include sorprese, il colore blu e il numero 13. Ovviamente, questo predice le sue imminenti avventure, la breve scena anticipa ciò che avverrà con un rapido montaggio che mostra Bishop in varie situazioni difficili. Puoi guardare la clip in calce alla notizia.



Bishop sostituisce Bradley Walsh e Tosin Cole che lasciano la serie dopo lo speciale di Capodanno. I crediti televisivi di Bishop, comico ed ex calciatore, includono Fearless e Skins. Lo showrunner di Doctor Who ha parlato di quando potrebbe arrivare la nuova stagione che come molte produzioni ha subito un ritardo a causa della pandemia da COVID-19.