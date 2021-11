Doctor Who 13, il trailer del nuovo episodio anticipa il ritorno di Kate Stewart

In attesa dell'ultimo episodio con Jodie Whittaker, è iniziata nel Regno Unito la stagione numero 13 di Doctor Who, e il trailer da poco pubblicato dell'episodio 5 ha svelato il ritorno di Kate Stewart, la leader della UNIT (United Nations Intelligence Taskforce) interpretata da Jemma Redgrave.

Le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. La UNIT è stata sempre un punto fermo di Doctor Who nel corso dei suoi quasi 60 anni di storia. Si tratta di un'organizzazione che assiste il Dottore nella lotta a varie minacce in modo, un po' come lo SHIELD per la Marvel Comics.

Quando la serie è tornata dopo la sua era classica, la UNIT ha continuato a essere presente e nel 2012 è stato introdotto il personaggio di Kate Stewart, nell'episodio The Power of Three. Kate è apparsa spesso accanto all'Undicesimo e al Dodicesimo Dottore, interpretati rispettivamente da Matt Smith e Peter Capaldi. Adesso la vedremo anche in compagnia di Jodie Whittaker, il Tredicesimo Dottore ormai al passo d'addio.

Mentre in Doctor Who 13 c'è anche un cameo di Jo Martin, l'ultima volta in cui avevamo visto Kate Stewart risale al 2015, con l'episodio The Zygon Inversion. Non è chiaro quale sarà la sua importanza nella trama di Flux, la tredicesima stagione della serie, ma probabilmente fornirà al pubblico nuove spiegazioni sullo stato attuale della UNIT, dopo il suo apparente scioglimento (non visto sullo schermo) in un episodio interpretato come una critica nei confronti della Brexit.