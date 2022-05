Doctor Who 14, clamoroso: confermato il Decimo Dottore di David Tennant!

Notizia migliore non poteva arrivare! È stato appena confermato che David Tennant, uno dei volti più storici di Doctor Who e interprete del Decimo Dottore, tornerà in vista della quattordicesima stagione che ha scritturato Ncuti Gatwa come nuovo protagonista. Insieme a lui anche Catherine Tate per affrontare "la battaglia della vita".

Non abbiamo fatto in tempo a dire addio al Doctor Who di Jodie Whittaker che già ci preparavamo ad accogliere un nuovo, interessante Quattordicesimo Dottore proveniente direttamente da Casa Netflix con il suo ruolo di lungo corso in Sex Education. Si tratta ovviamente di Ncuti Gatwa, su cui Matt Smith di Doctor Who ha espresso felicitazioni. Ma oggi è ben altro dottore che torna sulle prima pagine di settore, forse uno dei più amati in tutta la storia della serie.

Dopo diverse voci e vaghe smentite, è stato infatti appena confermato che David Tennant tornerà nella serie con la stagione in arrivo e in concomitanza con il 60th Anniversary. Oltre a lui anche la sua amata compagnata Catherine Tate e anche se sul coinvolgimento dei due non si sa molto altro, è stato reso noto che le amatissime star appariranno in alcune scene a supporto di Ncuti Gatwa. È stato lo showrunner Russell T. Davies ad anticipare il tutto: “Forse questa è una storia scomparsa. O un mondo parallelo. O un sogno, o un trucco o un flashback. L'unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, dato che due delle nostre più grandi star si riuniranno per la battaglia di una vita".

Tennant, Tate e Davies hanno salutato Doctor Who contemporaneamente, abbandonando la serie nello speciale intitolato The End of Time, che conteneva le famose ultime parole del Decimo Dottore di Tennant: "Non voglio andare...". Da allora, Tennant ha ripreso il suo ruolo di Dottore per lo speciale del 50° Anniversario (Il giorno del dottore) al fianco dell'Undicesimo Dottore di Matt Smith. Ha anche collaborato con Catherine nelle stagioni delle storie audio di Doctor Who: The Tenth Doctor Adventures. Ma questa è la prima volta che Tennant, Tate e Davies si riuniranno tutti insieme da quando hanno passato il testimone. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!