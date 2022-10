Doctor Who 14, David Tennant: 'Ero preoccupato di non riuscire a tornare nel mood giusto'

In queste ultime ore si sta molto parlando della rigenerazione di Jodie Whittaker avvenuta nell'episodio speciale di Doctor Who che ha segnato l'addio dell'attrice al personaggio. Come si sa ormai da parecchi mesi a questa parte, David Tennant tornerà nei panni del Dottore per tre episodi speciali che lo vedranno di nuovo insieme a Catherine Tate.

Vi ricordiamo che QUESTO ARTICOLO E' CONTRASSEGNATO COME SPOILER quindi non procedete con la lettura se non siete in pari con gli episodi di Doctor Who.

Insieme a Catherine Tate, che ha interpretato Donna Noble durante il precedente periodo di Tennant come 10° Dottore tra il 2005 e il 2010, Tennant è apparso ieri sera nell'episodio finale di Jodie Whittaker e sarà quindi il Quattordicesimo Dottore (dopo essere stato già il Decimo). I fan hanno anche avuto un'anteprima del 15° Dottore, la star di Sex Education Ncuti Gatwa, che nel filmato esclama: "Che diavolo sta succedendo?".

Parlando con Today sulla BBC questa mattina, Tennant ha detto che temeva "che sarebbe stato difficile riprendere il mood giusto, ma in realtà è stato semplice".

"Siamo riusciti a mantenere l'essenza dello show e il mondo ha ora un momento molto emozionante che lo attende", ha aggiunto. "Doctor Who è stato un periodo meraviglioso della mia vita e mi attraversa da parte a parte, quindi far parte di quello show, intraprendere quel viaggio e ritornarci quando pensavo fosse un ricordo è stato assolutamente un regalo".

Mentre il nuovo showrunner Russell T Davies mantiene il riserbo su quello che accadrà, Tennant e Tate sono stati confermati per apparire in tre episodi speciali di Doctor Who l'anno prossimo, quando il ruolo di Gatwa come Quindicesimo Dottore avrà inizio. Un altro nuovo membro del cast sarà la star di Heartstopper di Netflix, Yasmin Finney, mentre Davies condurrà la longeva serie verso una nuova generazione sempre più eterogenea.

Gatwa sarà la prima persona di colore a interpretare il ruolo, Finney il primo personaggio trans ad apparire in maniera ricorrente e Whittaker era stata la prima donna. Quest'ultima ha guidato una sorta di revival, generando alti indici di ascolto per l'epopea fantascientifica della BBC che risale a 60 anni fa.

"Se pensate che l'apparizione di David Tennant sia uno shock, abbiamo in serbo molte altre sorprese!" ha dichiarato lo showrunner Russell T. Davies in un comunicato. "Il percorso verso il Quindicesimo Dottore di Ncuti è carico di mistero, orrore, robot, pupazzi, pericolo e divertimento! E come è collegato al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Vi diamo un anno di tempo per speculare, e poi si scatena l'inferno!".