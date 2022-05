Doctor Who 14: fan entusiasti del nuovo Dottore Ncuti Gatwa!

Ncuti Gatwa è il nuovo Dottore e i fan non potrebbero essere più entusiasti di vederlo all'opera prossimamente nella stagione 14 di Doctor Who 14. La giovane star di Sex Education segna infatti una vera e propria svolta per lo show e sui social sono numerose le dimostrazioni di stima ed affetto per lui.

"Non riesco a trovare le parole adatte per descrivere come mi senta", ha detto Gatwa nel comunicato stampa che annuncia la notizia. "Mi sento incredibilmente onorato, oltre che assai eccitato e ovviamente un po' spaventato. Questo ruolo e in particolare questo spettacolo significano così tanto per così tante persone in tutto il mondo, incluso me stesso, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito quella responsabilità e quel privilegio a dir poco unici con la massima attenzione. Farò del mio meglio per fare lo stesso. Russell T Davies è iconico quasi quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, emozionante, incredibilmente intelligente e frizzante. Il terreno di gioco che ogni attore possa desiderare. L'intero team è stato così accogliente e ha davvero dedicato il proprio cuore allo spettacolo. E per quanto sia scoraggiante, sono consapevole di entrare a far parte di una famiglia davvero solidale. A differenza del Dottore, ho solo un cuore, ma sto dando tutto per questo spettacolo".

Davies ha aggiunto: "Il futuro è qui ed è Ncuti! A volte il talento entra dalla porta ed è così brillante, audace e brillante, mi limito a fare un passo indietro e ringrazio le mie stelle fortunate. Ncuti ci ha abbagliato, si è impossessato del Dottore e ha fatto suo il TARDIS in pochi secondi. È un onore lavorare con lui, e uno spasso, non vedo l'ora di iniziare. Sono sicuro che morite dalla voglia di saperne di più, ma per ora ci stiamo lavorando, con il il meraviglioso finale epico di Jodie che deve ancora venire. Ma vi prometto che il 2023 sarà spettacolare!".

In attesa della stagione 4 di Sex Education insomma, Ncuti Gatwa avrà un nuovo entusiasmante progetto a cui dedicarsi. Voi cosa ne pensate di questa scelta del team creativo di Doctor Who? L'attore vi sembra adatto per questo iconico ruolo? Ditecelo nei commenti.