Doctor Who 14, Mandip Gill approva il nuovo Dottore: 'E' ciò che serve allo show'

Nei giorni scorsi è stato finalmente annunciato il nome dell'attore che interpreterà il prossimo dottore nell'amata serie BBC Doctor Who: la star di Sex Education Ncuti Gatwa sarà protagonista di Doctor Who 14. Nelle scorse ore, Mandip Gill, che nello show è Yaz, ha affermato: "E' proprio ciò che serve allo show".

Le dichiarazioni dell'attrice seguono quelle arrivate nelle scorse ore da alcuni Dottori che hanno preceduto Gatwa: in seguito all'annuncio, infatti, Sylvester McCoy ha lodato il nuovo Dottore mentre per Matt Smith è un casting d'ispirazione: "L'ho visto in Sex Education. C'è un calore e una tale profondità nel suo talento... onestamente penso sia un casting di grande ispirazione. Sono davvero davvero entusiasta per lo show e penso sarà un fenomeno".

Nelle ultime tre stagioni della serie britannica, Mandip Gill ha interpretato Yasmin Khan, compagna di viaggio del Dottore interpretato da Jodie Whittaker. Intervistata dalla testata Digital Spy, l'attrice britannica di origini indiane ha ammesso di essere al settimo cielo per il casting del quattordicesimo Dottore: "Sembra davvero entusiasta e credo che quando entrano a far parte della produzione delle persone che sono già fan della serie o che sono davvero felici di essere lì sia davvero rinfrescante, esattamente una cosa di cui lo show ha bisogno".

L'attrice ha ammesso di non aver visto molto del lavoro di Ncuti Gatwa, ma è convinta che sia "la persona perfetta" per sostituire Jodie Whittaker, poiché ha dimostrato che ottenere questo ruolo significava tutto per lui.

Come ha rivelato nelle scorse ore lo showrunner Russell T. Davies di ritorno in Doctor Who, l'attore noto per il suo ruolo nella serie Netflix Sex Education è stato uno tra gli ultimi ad aver partecipato alle audizioni per il ruolo e, sebbene Davies avesse già un suo preferito, ha immediatamente conquistato il team.

Il casting di Gatwa è un grande traguardo per Doctor Who, poiché si tratta del primo attore afroamericano a interpretare il Dottore, subito dopo la prima donna protagonista dello show. Non si tratta di una scelta di pura rappresentazione, stando a quanto ha reso noto Davies: è semplicemente "il miglior attore che è entrato nella stanza".