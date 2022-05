Doctor Who 14, Matt Smith approva il casting di Ncuti Gatwa: 'Penso sia d'ispirazione'

La scelta di Ncuti Gatwa come nuovo Doctor Who ha generato un'ondata di reazioni sia da parte del pubblico di fan della serie britannica che dagli addetti ai lavori. L'ultimo in ordine di tempo è stato Matt Smith, uno dei Dottori più amati dello show, il quale ha approvato il casting della giovane star di Sex Education al 100% a suo dire.

La reazione di Matt Smith al casting di Ncuti Gatwa arriva grazie a un video realizzato da un fan a una convention al quale l'ex-Dottore ha preso parte. In questa occasione, gli viene chiesto un commento a caldo sull'annuncio del protagonista di Doctor Who 14 ed ecco le parole di Smith in merito: "L'ho visto in Sex Education. C'è un calore e una tale profondità nel suo talento... onestamente penso sia un casting di grande ispirazione. Sono davvero davvero entusiasta per lo show e penso sarà un fenomeno".

Smith ha interpretato l'11° Dottore in Doctor Who dal 2010 al 2014, dopo David Tennant. Da allora, ha recitato in diversi film e serie TV come Terminator Genisys, The Crown e Morbius, e lo vedremo presto in House of the Dragon su HBO. Proprio pochi giorni fa è uscito un nuovo teaser trailer dello spin-off di Game of Thrones.

Proprio come Smith, anche i fan sono entusiasti del nuovo Doctor Who con il volto di Ncuti Gatwa.

"Non riesco a trovare le parole adatte per descrivere come mi sento", ha detto Gatwa nel comunicato stampa che annuncia la notizia. "Mi sento incredibilmente onorato, oltre che assai eccitato e ovviamente un po' spaventato. Questo ruolo e in particolare questo show significano così tanto per così tante persone in tutto il mondo, incluso me stesso, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito quella responsabilità e quel privilegio a dir poco unici con la massima attenzione. Farò del mio meglio per fare lo stesso".