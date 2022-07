Doctor Who 14, Neil Patrick Harris su Ncuti Gatwa: 'Primo Dottore gay, è il più sexy'

Da alcuni ambienti del fandom non sono arrivati i migliori commenti sul casting di Ncuti Gatwa, noto per Sex Education, come Quattordicesimo Dottore. Ma per Neil Patrick Harris, che invece interpreterà il cattivo in Doctor Who, non c'è alcun dubbio. Non solo Gatwa è un ottima scelta per ciò che rappresenta: "Ma è anche il più sexy".

La nuova serie in arrivo che vedrà l’ennesimo recasting del buon Dottore è molto attesa e per molti motivi. Finora, la scelta di Ncuti Gatwa non è stata acclamata solo da Harris, interprete dell’indimenticabile Barney Stinson in How I Met Your Mother. Moltissimi collaboratori della serie vecchi e nuovi, fra cui in particolare tanti Dottori storici, si sono fatti avanti per dare il loro sostegno a Gatwa. Più di recente Matt Smith, che ne ha parlato come di una scelta formidabile.

Ma ora sulla questione è intervenuto anche Neil Patrick Harris, che nel 60esimo Anniversario dello show interpreterà un misterioso villain di cui non si conosce ancora l’identià. L’attore ne ha acclamato le doti, ma anche un tema che gli sta particolarmente a cuore, lui come Gatwa membro della comunità LGBT+ anche al di fuori dello schermo: "Ho avuto modo di incontrarlo e interagire un po' con lui ed è glorioso. Sarà il primo Dottore gay, il che sarà fantastico: un dottore più sexy” – ha detto ai microfoni di Variety.

Altro grande elemento particolarmente atteso è il ritorno, ovviamente, di David Tennant nei panni del Decimo Dottore, uno dei più amati in assoluto. Ma torna anche lo storico showrunner Russell T. Davies, che inizia a seminare dubbi sulla vera natura di questo ritorno in Doctor Who: potrebbe trattarsi di una storia di Tennant non ancora raccontata, di un illusione creata da un villain o addirittura del debutto del Multiverso nella serie. Staremo a vedere. Nel frattempo, sapevate che la protagonista di una serie evento di Prime Video – attualmente sta spopolando con il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes – sogna di unirsi a Doctor Who?