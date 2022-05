Doctor Who 14, le nuove foto dal set mostrano il ritorno di David Tennant

Dopo l'annuncio del ritorno di David Tennant in Doctor Who nella giornata di ieri, arrivano le prime immagini dal set di Doctor Who 14 che mostrano l'attore scozzese in azione! Nella prossima season, insieme a Tennant, rivedremo anche Catherine Tate nel ruolo di Donna.

Dopo i molteplici rumour e le più svariate ipotesi su chi avrebbe sostituito Jodie Whittaker nel ruolo del Dottore, nei giorni la BBC ha annunciato ufficialmente chi sarà il prossimo protagonista: si tratta della star di Sex Education Ncuti Gatwa che ha commentato così la notizia: "Questo ruolo e questo show significano tantissimo per moltissime persone in tutto il mondo, me incluso, e ognuno dei miei incredibilmente talentuosi predecessori ha gestito questa responsabilità unica e questo privilegio con estrema cura. Darò il massimo dei miei sforzi per fare lo stesso".

La stagione 14 di Doctor Who vedrà anche il ritorno dello showrunner Russell T Davies in occasione delle celebrazioni dei 60 anni dello show che cadono nell'anno in cui si festeggerà anche il centenario della BBC.

Nella foto dal set che potete vedere nel tweet a fine articolo, ecco David Tennant nel suo iconico costume del Decimo Dottore: "Forse questa è una storia scomparsa. O un mondo parallelo. O un sogno, o un trucco o un flashback. L'unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, dato che due delle nostre più grandi star si riuniranno per la battaglia di una vita" ha detto Russell T Davies annunciando la grande rivelazione.

Ovviamente, è ancora presto per conoscere maggiori dettagli sui ruoli di Tennant e Tate, che si riuniranno finalmente allo showrunner dopo che avevano tutti lasciato la serie alla fine della quarta stagione.