Doctor Who 14: il prossimo Dottore sarà Ncuti Gatwa, star di Sex Education!

E' ufficiale! Abbiamo il nome del prossimo Dottore: poco fa la BBC ha annunciato che sarà la star di Sex Education Ncuti Gatwa a interpretare il prossimo Dottore in Doctor Who 14, prendendo il posto dell'uscente Jodie Whittaker.

L'attore, che è stato recentemente annunciato come componente del cast di Barbie, ha dichiarato di essere "profondamente onorato, oltremodo entusiasta e, ovviamente, un po' spaventato" di interpretare questo leggendario ruolo.

"Ci sono poche parole per descrivere come mi senta" ha affermato Ncuti Gatwa. "Questo ruolo e questo show significano tantissimo per moltissime persone in tutto il mondo, me incluso, e ognuno dei miei incredibilmente talentuosi predecessori ha gestito questa responsabilità unica e questo privilegio con estrema cura. Darò il massimo dei miei sforzi per fare lo stesso"

"Russell T Davies è iconico quasi quanto lo stesso Dottore e la possibilità di lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, eccitante, incredibilmente intelligente" ha detto il giovane attore commentando il ritorno di Russell T Davies in Doctor Who.

Lo showrunner, che fu l'artefice del ritorno di Doctor Who sulla tv pubblica britannica, torna in occasione delle celebrazioni dei 60 anni dalla prima messa in onda della serie classica.

Commentando il casting del nuovo Dottore, Russell T Davies ha scritto: "Il futuro è qui ed è Ncuti! A volte il talento entra dalla porta ed è così luminoso, coraggioso e brillante, che non puoi che ammirarlo e ringraziare le stelle" ha scritto lo showrunner. "Ncuti ci ha abbagliati, si è impadronito del Dottore e ha fatto sue le chiavi del TARDIS in pochi secondi. E' un onore lavorare con lui, non vedo l'ora di iniziare".

"So che siete in attesa di saperne di più" ha concluso Davies, "l'epico finale della magnifica Jodie Whittaker è ancora in arrivo, ma vi prometto che il 2023 sarà spettacolare".

Nei giorni scorsi, infatti è stato diffuso il trailer dello speciale di Doctor Who che porterà sullo schermo per l'ultima volta Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo Dottore, prima del passaggio del testimone con Ncuti Gatwa.