Doctor Who 2024, Ncuti Gatwa è il nuovo Dottore nel trailer della prossima stagione

Ora che lo speciale natalizio di Doctor Who è alle spalle, la popolare serie tv britannica di fantascienza può iniziare a guardare verso il futuro con il primo trailer di Doctor Who 2024, la nuova incarnazione dello show con protagonista Ncuti Gatwa.

Poco dopo il debutto dello speciale natalizio del 2023, infatti, BBC e Disney+ hanno pubblicato un nuovo trailer per la quattordicesima stagione di Doctor Who, che sarà presentata in anteprima su entrambe le piattaforme nella primavera del 2024: il nuovo filmato promozionale di Doctor Who, disponibile nel player all'interno dell'articolo, sembra catturare tutta l'energia della storica serie tv, e mette al centro delle scene il Quindicesimo Dottore (Ncuti Gatwa) e la sua aiutante Ruby Sunday (Millie Gibson).

Ncuti Gatwa, il cui lavoro include Sex Education e Barbie, è stato annunciato come interprete del Dottore nel maggio del 2022. Sebbene il suo futuro a lungo termine in Doctor Who non sia attualmente chiaro, l'attore ha espresso la sua eccitazione all'idea di ereditare questo iconico ruolo: "Non ci sono parole per descrivere come mi sento, è un mix di sentimenti che mi rende profondamente onorato, emozionato e ovviamente un po' spaventato. Questo ruolo e questo serie significano moltissimo per così tante persone in tutto il mondo, me compreso, e ognuno dei miei predecessori ha fatto la storia."

