Doctor Who: le 5 scene più iconiche della celebre serie televisiva

È impossibile che una serie TV ancora in corso che ha debuttato nel lontano 1963 non abbia scene iconiche. Nel caso di Doctor Who, i grandi momenti e gli eventi su larga scala si sono verificati generalmente dal 2005, quando iniziò l'era "NuWho". Tuttavia, ci sono scene dell'era classica che hanno resistito alla prova del tempo.

Ovviamente queste sono davvero tante ed è difficile tenerne il conto, ma ecco a voi quali sono secondo noi le migliori 5 di sempre:

Tutti i dottori salvano Gallifrey: difficile immaginare una scena più epica di questa. Lo speciale del cinquantesimo anniversario ha riunito i Dottori per sigillare Gallifrey in un universo tascabile al fine di salvarlo dalla Guerra del Tempo. Ogni Dottore è tornato e ha usato i propri poteri per quello che era l'ultimo sogno diventato realtà per ogni fan di Doctor Who. Sebbene sia una scena diversa, la ripresa finale è fondamentalmente una continuazione in cui tutti i dottori vengono riuniti per un grande film. Il secondo dottore e il terzo dottore si incontrano: nel corso del decimo anniversario dello spettacolo, nessuno aveva visto più Dottori condividere una scena. Il momento in cui è successo è ancora un piacere da guardare, mentre il Secondo e il Terzo Dottore litigano come due scolari. Le battute tra di loro sono esilaranti, il che riflette perfettamente anche le loro caratterizzazioni. Anche il Primo Dottore si è unito a loro poco dopo, ma il suo ruolo non è stato così memorabile come gli altri due, che avrebbero potuto litigare per l'intero episodio e i fan non si sarebbero lamentati. Rose e l'addio del dottore: senza dubbio una delle coppie più polari di Doctor Who era quella composta da Rose e il Dottore. La loro separazione rimane una scena che frantuma i cuori, ma i fan sembrano continuare a tornarci per provare ancora una volta lo stesso dolore. Come è successo, il Dottore aveva un'energia limitata per apparire nell'universo alternativo in cui si trovava Rose. I due si sono amati nonostante le difficoltà e questo rende la scena ancora più tragica. L'indecisione del quarto dottore per uccidere i Dalek: il motivo per cui il Dottore non vuole mai uccidere nessuno è spiegato proprio in questa scena. Il Quarto Dottore, infatti, avrebbe potuto facilmente spazzare via tutti i Dalek se avesse scelto di unire due fili, ma esitò. La sua tesi era che uccidendoli non sarebbe stato migliore di loro. La scena ha sollevato un enorme dilemma etico e morale, ovvero se valesse la pena sacrificare la propria moralità e milioni di vite per salvare gli altri. È una scena che rimane rilevante ancora oggi, ma ha ufficializzato che il Dottore è un uomo intrinsecamente buono. La prima apparizione del nono Dottore: questa scena non sarà mai dimenticata perché era la prima volta che i fan vedevano il Dottore dopo un decennio di pausa. In vero stile Doctor Who, il Dottore arrivò proprio nel mezzo di un conflitto. Mentre Rose era circondata dai nemici, apparve il nono dottore, le prese la mano e le disse semplicemente "Corri!". Il NuWho era arrivato, segnalando agli spettatori che una saga completamente nuova stava per svolgersi.

Sapete perché il Dottore ha lasciato Gallifrey in Doctor Who? Ve lo spiega un'interessante teoria. Inoltre pare che Jodie Whittaker, la nuova Dottoressa di Doctor Who, non fosse proprio felice del suo debutto.