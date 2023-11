Doctor Who 60esimo anniversario, guida al cast: chi saranno gli attori?

Doctor Who è uno degli show più importanti e duraturi della storia della televisione e, in occasione del sessantesimo anniversario, si prepara a riservare più di una sorpresa ai fan che, nel corso degli anni, ne hanno apprezzato le peculiarità. Andiamo a scoprire quali saranno i personaggi storici pronti a tornare per la ricorrenza.

Dopo aver riportato le date di uscita dei tre episodi speciali per il sessantesimo anniversario di Doctor Who, torniamo a parlare delle puntate speciali per rivelare quali attori faranno parte di un cast d’eccezione capace di far emozionare i fan di vecchia data della serie.

Naturalmente il primo personaggio che ci viene in mente è il quattordicesimo Dottore, interpretato da David Tennant dopo il clamoroso ritorno nello show capace di far impazzire i fan.

Quindi, come anticipato dai trailer, tornerà la Donna Noble di Catherine Tate, protagonista di uno dei momenti più tristi della storia della serie e pronta ad affrontare momenti ancora più difficili ed emozionanti.

Anche Rose, interpretata da Yasmin Finney, è stata mostrata nel materiale promozionale relativo agli speciali ed è attesa a un ruolo che potrebbe essere decisivo per quanto riguardi le trame delle puntate.

Uno dei ritorni più attesi di sempre per quanto riguardi la serie è quello relativo al Giocattolaio Celestiale, personaggio assente dagli albori dello show e di cui è già stato confermato il ritorno come quello che potrebbe essere uno dei più terribili nemici del Dottore.

Altro personaggio che sicuramente ritroveremo è quello di Wilfried Mott, interpretato dal compianto Bernard Cribbins: la sua presenza, in questo senso, unirà l’emozione di un saluto sentito a uno degli attori più amati della serie a quella relativa alla celebrazione.

Anche Kate Stewart tornerà sicuramente nei tre episodi speciali per fornire le sue risorse e la sua attitudine nella battaglia contro una delle minacce più terrificanti dell’universo.

Ritorno un po’ meno atteso e più particolare potrebbe essere quello di Beep The Meep, Villain sui generis dotato di grandi occhi e di un aspetto che potrebbe nascondere i suoi intenti malevoli. Il personaggio sarà doppiato da Miriam Margolyes.

Altro personaggio misterioso che ritroveremo nei tre episodi sarà quello di Shirley Anne Bingham, interpretato da Ruth Madeley e il cui ruolo nella narrazione è ancora tutto da definire, viste le poche anticipazioni delle clip promozionali.

Ultimi due personaggi che torneranno sono quelli relativi ai genitori di Donna, Sylvia Noble e Shaun Temple. Se di Shaun si sa ancora molto poco, siamo sicuri che Sylvia non sarà felice di vedere tornare il Dottore nella vita della figlia.

In attesa di poter vedere gli episodi speciali a partire dal 25 novembre, vi lasciamo alle importanti novità dal set di Doctor Who 15.